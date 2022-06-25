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Konya'da seyir halindeki tır alev aldı

AA - Bayram Uygun - Güncel
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Konya'da seyir halindeki tır alev aldı

Konya'nın Akşehir ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.

Konya'nın Akşehir ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.

Sait Köksoy (52) idaresindeki 48 AHY 843 plakalı tırın, Akşehir - Konya kara yolu Ortaköy Mahallesi yakınlarında motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

Aracın dorsesine sıçrayan alevleri fark eden sürücü, tırı yol kenarına park ederek itfaiyeden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında, dorsedeki kamışlar yandı, tırda hasar oluştu.

AA / Bayram Uygun - Güncel

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