Konya'da saman balyası yüklü minibüs yandı

Konya'nın Hüyük ilçesinde saman balyası yüklü minibüs, seyir halindeyken yanmaya başladı. Minibüsün yanması sonucu çevredeki tarlaya da alevler sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Konya'nın Hüyük ilçesinde saman balyası yüklü minibüs yandı.

İ.K. yönetimindeki 2 ADU 83 plakalı balya yüklü minibüs, Selki Mahallesi yakınlarında seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Dumanı fark edip aracı yol kenarına park eden İ.K, çevredekilerin de yardımıyla yangını söndürmeye çalıştı.

Bu sırada araçtan çıkan alevler, yol kenarındaki bir tarlaya da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.