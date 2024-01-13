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Konya'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, yaralanan kişi Konya'ya sevk edildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Ramazan A. idaresindeki 42 ZB 335 plakalı otomobil, Muradiye Kavşağı'nda Mehmet İ'nin kullandığı HB –MI-564 yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, aracı şarampole devrilen Ramazan A, yaralandı.

Sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastane kaldırılan Ramazan A'nın, buradaki müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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