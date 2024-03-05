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Konya'da Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Fahri P. idaresindeki 42 K 2195 plakalı otomobil, Seydişehir-Beyşehir kara yolu Akçalar Kavşağı'nda, Mutlu A'nın kullandığı 42 K 6847plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Nisa Nur A. ve Zehra Ş. yaralandı.

Ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fahri P, ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Seydişehir Konya Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

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