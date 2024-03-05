Konya'da Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Fahri P. idaresindeki 42 K 2195 plakalı otomobil, Seydişehir-Beyşehir kara yolu Akçalar Kavşağı'nda, Mutlu A'nın kullandığı 42 K 6847plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki Nisa Nur A. ve Zehra Ş. yaralandı.
Ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fahri P, ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.