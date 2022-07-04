Konya'da komşu dükkan sahibinin oğlu tarafından vurulan kuyumcu öldü Konya'nın Seydişehir ilçesinde, komşu dükkan sahibinin oğlu tarafından vurulan kuyumcu hayatını kaybetti. Konya'nın Seydişehir ilçesinde, komşu dükkan sahibinin oğlu tarafından vurulan kuyumcu hayatını kaybetti. İddiaya göre, Hacı Seyitali Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde kuyumcu dükkanı işleten Yusuf Şahin (60) ve komşu kuyumcunun oğlu O.Y. (27) arasında, bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda O.Y, silahla Şahin'e ateş etti. Yusuf Şahin, olay yerinde yaşamını yitirdi. Şahin'in cesedi, yapılan incelemenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan O.Y, kısa süre sonra polis ekiplerince evinde yakalandı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen O.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. AA / Kadriye Coşkun - Güncel Yusuf Şahin Seydişehir Konya Güncel Haberler

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