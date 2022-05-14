Konya'da kız arkadaşını darbeden şüpheli tutuklandı - Haberler

KONYA (AA) - Konya'da hakkında uzaklaştırma kararı aldıran kız arkadaşını darbeden zanlı, tutuklandı.

İddialara göre, A.H.İ, kendisine hakaret ve tehditte bulunduğu gerekçesiyle eski erkek arkadaşı Hacı Mehmet Y. hakkında 24 Nisan'da suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine hakkında uzaklaştırma kararı verilen Hacı Mehmet Y, genç kızı tehdit etmeye devam etti.

Bunun üzerine tekrar suç duyurusunda bulunan A.H.İ, evine dönerken kendisini takip eden şüpheli tarafından darbedildi. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan A.H.İ, darp raporu alarak Hacı Mehmet Y, hakkında yeniden şikayette bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Genç kız, şüphelinin tehdit ve hakaretlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Görüntüleri ihbar kabul ederek harekete geçen Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Hacı Mehmet Y'yi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.