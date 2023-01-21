KONYA'DA KARDEŞLERİN KULLANDIĞI KAMYONLAR ÇARPIŞTI: BABA- OĞUL ÖLDÜ Güncel Haberler KONYA'da Doğan Selçuk, kullandığı kamyonun freni tutmayınca aynı yönde seyir halindeki kardeşi Mustafa Selçuk'un idaresindeki kamyona arkadan çarptı. KONYA'da Doğan Selçuk, kullandığı kamyonun freni tutmayınca aynı yönde seyir halindeki kardeşi Mustafa Selçuk'un idaresindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada Doğan Selçuk ve yanındaki oğlu Emirhan (14) hayatını kaybetti. Kaza, saat 18.30 sıralarında Kadınhanı ilçesi Söğütözü ile Tepeköy Mahallesi yolunda dağlık alanda meydana geldi. Doğan Selçuk'un kullandığı 42 CKT 70 plakalı tomruk yüklü kamyon freni tutmaması sonucu önünde kardeşi Mustafa Selçuk yönetimindeki 42 J 1220 plakalı tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada Doğan Selçuk ve yanındaki oğlu Emirhan Selçuk yaşamını yitirdi. Baba ve oğlunun cansız bedeni otopsi için Kadınhanı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kadınhanı Selçuk Baba Güncel Haberler

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