Konya'da Etliekmekçide Silahlı Kavga: 2 Şüpheli Tutuklandı

Konya'da bir etliekmekçide çıkan silahlı kavga sonrası olay yerinden kaçan 2 şüphelinin yakalanmamak için 3 araç değiştirdiği ortaya çıktı. 3 araç değiştirmelerine rağmen Kulu ilçesinde yakalanan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, 19 Mayıs Cuma günü saat 16.00 sıralarında Karatay ilçesi Selim Sultan Mahallesi Söğütpınar Sokak üzerinde bulunan bir etliekmek fırınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 7 adet suç kaydı olan Mehmet A. (50) baş kısmından, 26 adet suç kaydı olan Ulgar A. (46) çene kısmından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Yaralılar Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı. Olay sonrası Konya İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada çevre güvenlik kamerası ve EDS görüntüleri izlendi.

Yakalanmamak için 3 araç değiştirmişler

Yapılan titiz çalışmalar sonucunda kimliği belirlenen, kasten yaralama, hırsızlık, yağma gibi çeşitli suçlardan 45 adet suç kaydı olan Yahya A. (17) ve 27 adet suç kaydı olan Mehmet Y.'nin (26), olay sonrasında yakalanmamak için 3 araç değiştirdiği belirlendi. Kulu ilçesi Celep Mahallesi'nde saklandığı tespit edilen şüpheliler, Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve Kulu İlçe Jandarma ekiplerinin yaptığı ortak çalışmayla yakalandı. Kavgada kullanılan silahın da ele geçirildiği olayın şüphelileri gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA