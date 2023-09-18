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Konya'da 7 Milyon 500 Bin Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi

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Konya'da yapılan operasyonda, bir kamyonun kasasında sahte bandrol yapıştırılmış 7 milyon 500 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da, kamyonda 7 milyon 500 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeni İstanbul Caddesi'nde şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

Aramada, kamyonun kasasında sahte bandrol yapıştırılmış 7 milyon 500 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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