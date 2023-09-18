Konya'da 7 Milyon 500 Bin Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi

Konya'da yapılan operasyonda, bir kamyonun kasasında sahte bandrol yapıştırılmış 7 milyon 500 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.