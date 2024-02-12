Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Şiddet Olayları Nedeniyle 78.000 Çocuk Evlerini Terk Etti

GOMA, 12 Şubat (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda artan şiddet olayları nedeniyle geçtiğimiz hafta yaklaşık 78.000 çocuk evlerini terk etmek zorunda kaldı. Uluslararası yardım kuruluşu Save the Children, an itibarıyla binlerce çocuğun ülkenin doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinin merkezi Goma'ya gitmekte olduğunu bildirdi.

Yardım kuruluşu Perşembe günü yaptığı yazılı açıklamada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri ile 23 Mart Hareketi'ne (M23) mensup isyancılar arasında yeniden alevlenen çatışmalar nedeniyle 2 Şubat'tan bu yana yarısından çoğu çocuk olmak üzere en az 150.000 kişinin yerinden olduğunu duyurdu.