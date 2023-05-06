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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sel felaketi: 176 ölü

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- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sel felaketi: 176 ölü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Güney Kivu eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 176 kişi hayatını kaybetti.

- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sel felaketi: 176 ölü

KİNŞASA - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Güney Kivu eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 176 kişi hayatını kaybetti.

Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Güney Kivu eyaletinde aşırı yağış sele yol açtı. Su seviyesinin yükseldiği bir nehir taşarken, Bushushu ve Nyamukubi köylerinde büyük hasar meydana geldi. Güney Kivu Valisi Theo Ngwabidje Kasi sel felaketinde 176 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Çok sayıda kişinin kaybolduğu selde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kongo Güncel Haberler

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