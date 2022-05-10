Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde mülteci kampına düzenlenen saldırıda 14 çocuk öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde mülteci kampına düzenlenen saldırıda 14 çocuk öldü

AA - Ahmet Emin Dönmez - Güncel
 - Güncelleme:
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde mülteci kampına düzenlenen saldırıda 14 çocuk öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinde bulunan Lodda mülteci kampına düzenlenen saldırıda 14 çocuk hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinde bulunan Lodda mülteci kampına düzenlenen saldırıda 14 çocuk hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı grup üyeleri, Ituri eyaletinin Djugu şehrinde bulunan Lodda mülteci kampına gece saatlerinde saldırı düzenledi.

Saldırıda 14 çocuk ile 1 asker hayatını kaybetti.

Saldırıda yaralanan 7 kişi ise bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

CODECO üyeleri yine aynı bölgede 2 gün önce altın madenine saldırmış, 52 sivili öldürmüştü.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren CODECO'nun saldırılarında, 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel

Mülteci, Saldırı, Kongo, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title