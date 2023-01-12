Kolombiya'da eski FARC mensuplarıyla ELN arasındaki çatışmada 10 kişi öldü Güncel Haberler Kolombiya'da, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile eski Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) arasındaki çatışmada 10 kişi hayatını kaybetti. Kolombiya'da, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile eski Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) arasındaki çatışmada 10 kişi hayatını kaybetti. Kolombiya basınında çıkan habere göre, Arauca yönetim bölgesine bağlı Puerto Rondon'da silahlı gruplar arasında çatışma çıktı. Ombudsman Ofisi, silahlı isyancı örgüt ELN ile eski FARC mensupları arasındaki silahlı çatışmada 10 kişinin öldüğünü bildirdi. Çatışmaya ilişkin resmi kaynaklarından herhangi bir açıklama yapılmadı. Ombudsman Ofisi'ne göre, Kolombiya'yı saran şiddet sarmalının merkez üssüne dönüşen Arauca'da 2022'de 352 kişi öldürüldü. Eski FARC muhalifleri ile ELN üyeleri arasında devam eden sürtüşmenin bölgedeki uyuşturucu kaçakçılığı trafiğinin kontrol edilmesi isteğinden kaynaklandığı değerlendiriliyor. Güncel Kaynak: AA / Sinan Doğan Kolombiya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kolombiya'da eski FARC mensuplarıyla ELN arasındaki çatışmada 10 kişi öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.