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Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Netanyahu için yakalama kararını destekliyor

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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında bulunduğu 'yakalama kararı' başvurusunu desteklediğini belirtti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında bulunduğu "yakalama kararı" başvurusunu desteklediğini belirtti.

Petro, X sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Sadece Filistinlilere saldırmıyorlar, aynı zamanda insanlığı ve demokrasiyi de hedef alıyorlar. Soykırımcı Netanyahu'ya yönelik uluslararası yakalama kararı çıkarılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Netanyahu için yakalama kararı başvurusu

UCM Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.

UCM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" başvurusu yapmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Uluslararası Ceza Mahkemesi Kolombiya İsrail Politika Güncel Haberler

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