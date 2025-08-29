ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, savunma sanayisindeki başarının, öngörülü bir devlet politikası, arkasında yatan milli duruş, Türk milletinin desteği ve şirketlerle birlikte elde edildiğini belirtti.

Gazeteci Mete Çubukçu'nun moderatörlüğünde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda "Köklerden Ufuklara Türk Savunma Sanayisinin Yükseliş Hikayesi Paneli" düzenlendi.

Akyol, burada yaptığı konuşmada, ASELSAN'ın 50. yaşını kutladıklarını ve Türkiye sanayisinin 50 yıllık serüvenini özetleyen ve gelecek 50 yıla nasıl baktıklarını gösteren bir tören gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Çelik Kubbe kapsamındaki bazı unsurları envantere teslim ettiklerine dikkati çeken Akyol, 50 yıl önce 4 kişiyle bir apartman dairesinde kurulan ASELSAN'ın, şimdi haberleşmeden radara, elektro-optikten komuta kontrolüne, navigasyon sistemlerinden dost-düşman tanıma sistemlerine kadar kritik teknolojiyi ülkeye kazandığını anlattı.

Akyol, hava savunma sistemini yaparak, "sistemler sistemi" bir ürünü ortaya koyduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kıbrıs Harbi bizim için dönüm noktası. Dışarıdan aldığımız silahlarla milli menfaatlerimizi korumak adına yapacağımız bir operasyonda nasıl kısıtlamalarla karşılaştığımız, herkes tarafından malumdur. Biz onu Türk milleti olarak 'kurt kışı geçirirmiş ama ayazı unutmazmış' diye hafızamıza aldık. O gün bugündür 50 yıldır yine uluslararası işbirliklerine açığız, yine o ittifakların bir parçasıyız. Bu serüven, lisans altında üretimle başladı, sonra özgün alt sistemleri üretmekle devam etti, kendi platformlarımızı üretecek seviyeye geldik. Türkiye, Çelik Kubbe sistemiyle NATO'nun Hava Savunma Sistemleri Mimarisini Belirleme Yarışması'nda 5 ülkeden biri seçildi. Biz de ASELSAN olarak Türkiye'yi temsilen bu firmalardan biri olduk. Dolayısıyla bu bizim bu alandaki yetkinliğimizi kanıtladı. Bugün Türkiye, artık platform üretebilecek ve ihraç edebilecek seviyeye geldi."

"Trendi belirleyen ülke haline geldik"

Akyol, ASELSAN'ın bugün 6 tesisi bulunduğunu ve ilk tesisin Ankara Yenimahalle'de kurulduğunu aktararak, bunun temeli için gereken tutarın, Sakarya ilinin meydanında vatandaşlar tarafından toplandığını anlattı.

İlk ürünleri olan haberleşme sistemlerini üretirken ihtiyaç duyulan kaynağın da o dönemin meşhur sanatçılarının konserlerinde toplandığını anımsatan Akyol, şu ifadeleri kullandı:

"ASELSAN'ın başlangıcı, milletimizin seferberliğine dayanır. Avrupa'da ve birçok ülkede savunma sanayinin yavaş yavaş terk edildiği, insanların buraya kaynak ayırmayı azalttığı bir dönemde Türkiye ileri görüşlü bir vizyonla bir irade ortaya koymuştur. Firmamıza gelen konuklar bu hikayeyi nasıl başardığımızı soruyor. Öngörülü bir devlet politikası ve arkasında yatan milli duruş, Türk milletinin desteği ve tabi ki bütün şirketlerimizin mühendisleri, hep beraber bu işin bir parçasıyız. Burada kalmayacak, hiçbir şey bitmiş değil. Yapmak, tasarlamak bir iş ama bunları çok sayıda üretmek başka bir iş. Artık bazı alanlarda teknolojiyi bekleyen değil, trendi belirleyen ülke haline geldik. Bazı alanlarda yenilikçi yaklaşımlarımızla kuralları yeniden yazan ülke haline geldik. Dün 'TEKNOFEST Mavi Vatan'daydık. Milli SİHA gemimiz oradaydı. Milli uçak gemimizin ilk kaynağı yapıldı. Bu kapsamda dünyanın ilk SİHA gemisini yapan ülke olduk. Oradan inip kalkmayı başardık. Şimdi Kızılelma'mız oradan inip kalkacak. Nasıl SİHA'larda dünyada kuralları değiştirdiysek, gemiye inip kalkan SİHA'larla dünyada bir ilki başardıysak, Kızılelma'yla da Türkiye, SİHA liginde de farklı bir lige çıkacak. Kızılelma, sürü yetenekleriyle, düşük görünürlüğüyle, yapacağı operasyon konseptiyle asıl unsur olarak paradigmayı değiştirecek. Onun gemiye inmesi ayrıca bir değer görecek."

"Türkiye dost ve müttefik ülkelere kabiliyet sunuyor"

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de Çelik Kubbe'nin en önemli unsuru olan füzelerin tamamının neredeyse ROKETSAN tarafından üretildiğine dikkati çekerek, TAYFUN dahil birçok balistik füze çözümlerini de hazırladıklarını anlattı.

Türkiye'nin SİHA akıllı mühimmatları konusunda bir numarada olduğunu belirten İkinci, "SİHA'larımız, lazer güdümlü akıllı mühimmatlardan süpersonik ve seyir füzelerine kadar birçok füze ailesini içeren çok ağır taarruz etkilerine sahip füzeleri ateşleyebilen bir silah ve mühimmat çeşitliliğine sahip. Bu çeşitlilikte bir ürün sunabilen dünyada başka bir örnek yok. Silahlı kuvvetlerimiz şu anda bizim kendi tanksavarlarımızla hem terör operasyonlarında hem de cephede başarıyla organize olup savaş kazanacak noktaya ulaştı. Bunun aslında iki unsuru var. Biri teknoloji, diğeri bunların sahada kullanım başarısı." diye konuştu.

İkinci, Türkiye'nin, hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem de endüstrisiyle kendi geliştirdiği silahlarıyla zafer kazanan ve birçok farklı silah sisteminde üstünlük sağlayan bir noktaya ulaştığını ifade etti.

Türkiye'nin, sadece silah satma odaklı bir savunma sanayi endüstrisine sahip olmadığının altını çizen İkinci, şunları kaydetti:

"Türkiye, bu kabiliyetini dost ve müttefik ülkelere açıyor. Bu hem ortak üretim, hem ortak program geliştirme. Bu, bizimle beraber ortak hareket eden ülkelere, bu silah sistemini kullanma avantajları sunuyor. Ülke, sadece bir silah sistemi almıyor, silahlı kuvvetlerine bir kabiliyet, yeni bir yetenek eklemiş oluyor. Türkiye'nin de bundan sonraki stratejisi, sadece savunma sanayinde ürün ihraç eden, ürün satan bir ülkeden ziyade kabiliyet ihraç eden, beraber ortak hareket edebileceği ülkelerle ortak programlar geliştiren ülke olmak. ROKETSAN da bu stratejinin en önemli paydaşlarından biri. Türk savunma sanayisi, gelecek teknolojilere, hipersonik teknolojilere, uzay teknolojilerine, deniz altı füze sistemlerine, gelişmiş malzemelere, radar sistemlerine kadar birçok alanda ciddi AR-GE çalışması ve yatırım yapmaya devam ediyor. Şu andaki genç mühendislik gücümüzle beraber, dünyada bizden çok daha önce savunma sanayine yatırım yapmış ülkelerin geldiği noktayı çok hızlı geçeceğimizi düşünüyorum."