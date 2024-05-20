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Kofçaz ilçesinde yağmur duası ve Okulda Çiftlik projesi gerçekleştirildi

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Kofçaz ilçesinin Elmacık köyünde yağmur ve şükür duası yapıldı. Köy muhtarlığınca camide düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, şükür namazı kılındı. Aynı zamanda Kırklareli'nde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen 'Okulda Çiftlik' projesi kapsamında öğrenciler, meyve fidanlarını toprakla buluşturdu.

Kofçaz ilçesinin Elmacık köyünde yağmur ve şükür duası yapıldı.

Köy muhtarlığınca camide düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, şükür namazı kılındı.

Müftü Yusuf Eviş, yaptığı konuşmada duaların kabul olmasını diledi.

Yağmur duasının, bölgede önemli bir yere sahip olduğunu belirten Eviş, her köy ve beldede yağmur duası düzenlemeye çalıştıklarını kaydetti.

Programa Kırklareli Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer ve Kofçaz Kaymakamı Onur Bektaş'ta katıldı.

"Okulda Çiftlik" projesi

Kırklareli'nde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen "Okulda Çiftlik" projesi kapsamında öğrenciler, meyve fidanlarını toprakla buluşturdu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Mustafa Dalcalı İlkokulunda düzenlenen programda, gelecek kuşaklara daha yeşil bir dünya bırakmak istediklerini söyledi.

"Okulda Çiftlik" projesiyle çocukların doğaya olan sevgilerinin artmasının hedeflendiğini anlatan Karaca, öğrencilerin 30 fidanı toprakla buluşturduklarını kaydetti.

Karaca, öğrencilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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