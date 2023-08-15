Kocatepe Camisi'nde çekim yapan şüpheliler gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocatepe Camisi'nde uygunsuz kıyafetlerle çekim yapan ve sosyal medyada paylaşan şüpheliler hakkında soruşturma başlattı. İki şüpheli gözaltına alındı ve evlerinde yapılan aramalarda suç delillerine el konuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilal Kısa ve Ezgi Cebeci isimli iki şahsın Ankara Kocatepe Camisi'nde çektiği ve sosyal medyada paylaştığı görüntüler nedeniyle haklarında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldığını ve soruşturma kapsamında gözaltına alındıklarını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilal Kısa ve Ezgi Cebeci isimli iki şahsın Ankara Kocatepe Camisi'nde çektikleri ve sosyal medyada paylaştıkları görüntülere ilişkin başlatılan soruşturma hakkında yazılı basın açıklaması yaptı. Başsavcılığın açıklaması şöyle:

"Yazılı, görsel ve sosyal medyadaki yayınlar sebebiyle yapılan açık kaynak araştırmalarında; Bilal Kısa isimli bir yönetmenin bir bayan şahısla Ankara Kocatepe Camiinde çektiği ve sosyal medyada yayınladığı fotoğraflar sebebiyle TCK'nın 216/3 maddesinde düzenlenen halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçundan resen soruşturmaya başlanıldığı;

Bu kapsamda kolluk birimleri tarafından yapılan araştırmada fotoğrafları çekilen bayan şahsın Ezgi Cebeci, söz konusu yayını yapan yönetmenin Bilal Kısa olduğu, şüphelilerin Ankara'da ikamet ettiği hususlarının tespit edildiği,

Şüphelilerin gözaltına alındığı, ikametlerinde arama, suç delillerine el konulması ve CMK m. 134. kapsamında dijital materyallerinde inceleme kararı verildiği, evrakın mevcutlu olarak hazırlandığı, bilgilerinize arz olunur."