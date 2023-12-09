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Kocasinan'da otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

9 Aralık 2023 23:15 Son Güncelleme: 23:16 Abone Ol

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde M.U. yönetimindeki bir otomobil, kimliği belirsiz bir kişinin kullandığı bisiklete çarptı. Kazada bisikletli hayatını kaybetti. Araç sürücüsü gözaltına alındı.