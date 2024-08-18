Kocaelispor, 17 Ağustos Depremi'ni Anma Etkinliği Düzenledi

Kocaeli spor, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yılında anma etkinliği düzenledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doğukışla Gençlik Parkı Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyon, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, Kur'an-ı Kerim okunarak, şehitler için dua edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, törende yaptığı konuşmada, yıkım günlerinde, herkesin moralinin bozuk olduğu o günlerde Kocaeli'yi yalnız bırakmayan, ligden çekilmeyerek kent halkına moral veren dönemin futbolcuları, teknik heyet ve yöneticilerine teşekkür etti.

Şehrin takımının şehir için hem güzel günlerde güzel işler yapıp mutluluk kaynağı olduğunu hem de zor günlerde mutluluk kaynağı olduğunu gördüklerini ifade eden Büyükakın, gerçekleştirilen anma organizasyonunun büyük önem taşıdığını aktardı.

Büyükakın, şöyle konuştu:

"Şehrin takımının, şehrin markasının, takımın armasının, bu şehir için çok ciddi kıymeti var. O günden bugüne, kurulduğu günden bugüne kadar bu şehrin takımına emek vermiş tüm başkanlara, futbolculara, teknik heyete, tabii en büyük teşekkürü taraftara ediyorum, iyi ki varlar. İyi ki bu şehrin takımı var. ve inşallah bu sezon başarıyı elde edeceğiz. Buna herkesin inancı tam mı, tam. Bu sene, o sene inşallah. Bundan sonra da 'Her sene' diyelim. Hocamıza, futbolcularımıza, başkanımıza, yöneticilerimize, taraftarımıza güveniyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Depremde kaybettiğimiz aziz Kocaelilileri rahmet, minnetle anıyoruz."

AK Parti Kocaeli Milletvekili, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Veysal Tipioğlu, Marmara Depremi'nin ardından aziz Türk milletinin çok kısa sürede birlik ve beraberlik örneği göstererek fiziki tüm acıları sarmasını bildiğini, manevi acıların halen yüreklerin derinliklerinde yattığını dile getirdi.

"Türkiye'nin marka kulübü" olarak nitelendirdiği Kocaeli spor'un, Marmara Depremi'nin ardından ligden çekilme hakkı olmasına rağmen Kocaelililere moral vermek için sahada kaldığını, mücadele ettiğini hatırlatan Tipioğlu, "O dönemde bu kararı veren başkan, teknik heyet ve futbolcuları tebrik ediyorum. Bu sene o sene inşallah, yolun sonu şampiyonluk olsun." diye konuştu.

"Futbol yalnızca bir spor değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk"

Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, Kocaelispor tarihinin en derin anlam ve en yüce gurur vesikalarından birini yad etmek üzere toplandıklarını belirterek, 25 yıl önce yaşanan acının yalnızca Kocaeli'yi değil, tüm milleti derinden yaraladığını aktardı.

Kocaelispor'un o dönemde aldığı kararın futbolun ötesinde bir anlam taşıdığını kaydeden Durul, "Bu karar, futbolun yalnızca bir spor değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatıyordu. Depremzedelere moral vermek, onlara yeniden yeşeren bir umut ışığı sunmak amacıyla sahaya çıkma kararı, belki de o an için sıradan bir adım gibi görünmüş olabilir. Ancak bugün, yılların ardından geriye dönüp baktığımızda, bu kararın ne kadar derin bir anlam ve ne denli güçlü bir mesaj içerdiğini daha iyi idrak ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Alınan kararın "yalnızca bir futbol maçı oynamak" olmadığına işaret eden Durul, şunları kaydetti:

"Yıkılmış bir şehrin ve hüzne boğulmuş bir halkın yeniden ayağa kalkması için bir direniş, bir dayanışma çağrısıydı. Kocaelispor, bu cesur adımıyla sadece sahada değil, kalplerde ve zihinlerde de kazanılan bir zaferin temsilcisi oldu. Bu adım, sporun yalnızca bir rekabet arenası olmadığını, aksine insanların birbirine kenetlenmesi için güçlü bir vesile olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Bugün, Kocaelispor'un şanlı tarihinde yeni bir sayfa açılırken, alınan bu tarihi karar, Kocaelispor'un toplumsal sorumluluk bilincinin ne denli büyük olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. O gün sahaya çıkan her bir futbolcu, yalnızca bir sporcu değil, aynı zamanda toplumsal bir kahraman olarak anılıyor ve bu duruş, bugün de bizler için bir ilham kaynağı olmaya devam ediyor."

"Kocaelispor'u yeniden ayağa kaldırmak, yeniden eski günlerine kavuşturmak çok önemli"

Dönemin İzmit Büyükşehir ve Kocaelispor Kulübü Başkanı Sefa Sirmen, büyük acılar yaşanan Marmara Depremi'nin ardından kenti terk etmeyen, aynı kaderi yaşayan futbolcuların, aradan geçen 25 yılın ardından acıları yad etmek, anmak için yeniden Kocaeli'ye gelmesinden dolayı teşekkür etti.

Sirmen, şöyle konuştu:

"O günlerde bizi yalnız bırakmadılar. Ligdeki çalışmalarımıza ara vermeden devam ettik ve gerçekten de çok büyük başarılar elde ettik. Bugün bu güzel töreni düzenleyen başta Kocaelispor Başkanı ve yönetimi olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kocaelispor'u yeniden ayağa kaldırmak, yeniden eski günlerine kavuşturmak çok önemli. Bu sezon inşallah ilk iki maçımızı kazandık, bundan sonra mağlubiyet görmeyiz. Açık arayla bu sene şampiyon olur ve Süper Lig'e, hak ettiğimiz yere hep birlikte çıkarız."

Dönemin Devlet Bakanı Hasan Gemici, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin, o güne kadar görülen en büyük felaketlerden biri olduğuna dikkati çekerek, çok büyük maddi kayıplar, can kayıpları olduğunu ancak asıl kaybın 'insanların hayallerinin, geleceğe dair umutlarının yıkılması' olduğunu kaydetti.

"O dönemde devlet, millet iş birliği, kamu görevlileri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları, gönüllülerle çok büyük bir dayanışma içerisinde yaralarımızı hep birlikte sarmaya çalıştık." diyen Gemici, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Baki Komsuoğlu'nun eğitime ara vermeme ve Kocaelispor'un ligden çekilmeme kararının verilen iki önemli karar olduğunu vurguladı.

Gemici, şunları aktardı:

"Baki Bey şiddetle karşı çıktı ve o dirayetli yönetimiyle barakalarda Kocaeli Üniversitesi eğitim öğretim hayatına devam etti. Kocaeli'ye can, kan verdi. İkinci büyük önemli karar ise Kocaelispor'un yaptığıydı. Ligde kalmaya devam etti. Futboldaki başarılarıyla Kocaeli halkına umut, heyecan oldu, umut verdi. İnanıyorum ki bu yıl da Kocaelispor ligde son derece başarılı bir sezon geçirecek ve inşallah Kocaelispor'u önümüzdeki sene Süper Lig'de göreceğiz."

25 yıllık dostluk

Yunanistan ekibi Skoda Xanthi'nin o dönemki başkanı Aris Pialoglou Kocaelispor'a başarılar dileyerek, "25 yıldır süren dostluğumuz var. Bizi unutmadınız, davet ettiniz, çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu dostluğumuz ebediyen devam edecek." dedi.

Konuşmaların ardından 1999-2000 sezonunda Kocaelispor'da forma giyen futbolcular ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul'dan oluşan takımlar, 17 dakikalık "Vefa maçı"nda ter döktü.

Etkinliğe, 1999-2000 sezonu teknik direktörü Güvenç Kurtar, yardımcıları Erhan Altın ve ?Orhan Şerit, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile futbolcu Markao, eski ve yeni yöneticiler, Skoda Xanthi'nin eski yöneticileri ile taraftarlar katıldı.