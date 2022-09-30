Kocaeli haberleri... Kocaeli'de tır akaryakıt istasyonunun pompasına çarptı Güncel Haberler Kocaeli gündem haberi | Anadolu Otoyolu Kartepe geçişinde kontrolden çıkan tır, akaryakıt istasyonunun pompasına çarparak durabildi. Anadolu Otoyolu Kartepe geçişinde kontrolden çıkan tır, akaryakıt istasyonunun pompasına çarparak durabildi. Otoyolun İstanbul istikametinde A.S'nin kullandığı 14 ABE 408 plakalı tır, Tepetarla dinlenme tesislerindeki akaryakıt istasyonuna girdi. Burada sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu tır, akaryakıt pompasına çarptıktan sonra durabildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Pompalardan akan yakıt nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alındı. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Aktaş Anadolu Otoyolu İstanbul Güncel Haberler

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