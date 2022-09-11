İki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Ankara yönünde seyreden F.A. idaresindeki 42 V 7271 plakalı otomobil ile A.Ö. yönetimindeki 34 MG 6794 plakalı otomobil, Osmangazi Köprüsü yol ayrımında çarpıştı. Kazada F.A'nın kullandığı araçta bulunan Z.F. ve G.I. yaralandı. Yaralılardan G.I. ambulansla Fatih Devlet Hastanesine sevk edildi, diğeri ayakta tedavi edildi. Güncel Kaynak: AA / Esmer Geçal Anadolu Otoyolu Münir Karaloğlu Gebze Güncel Haberler

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