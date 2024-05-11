Kocaeli Gebze'de Bir Evden 17 Kamyon Çöp Çıkarıldı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir evden kötü kokular gelmesi üzerine yapılan ihbar sonucunda Gebze Belediyesi ekipleri harekete geçti. Ekipler, evden 17 kamyon dolusu çöp çıkardıktan sonra evi ilaçladı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evden 17 kamyon dolusu çöp çıkarıldı.
Adem Yavuz Mahallesi'ndeki müstakil bir evden kötü kokular geldiğini fark edenler, durumu Gebze Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kuruluna bildirdi.
Kuruldan evin temizlenmesi yönünde karar çıkması üzerine adrese Gebze Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Temizlik çalışması başlatan ekipler, evden 17 kamyon çöp çıkardı.
Ev, çöpten arındırıldıktan sonra ilaçlandı.