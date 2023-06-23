Kocaeli Ereğli Kumyalı Plajı'na mavi bayrak verildi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bulunan Ereğli Kumyalı Plajı'na Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı tarafından 'mavi bayrak' ödülü verildi. Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği çalışmalar sonucu Ereğli Kumyalı Plajı, Kocaeli'nin 9. mavi bayraklı plajı oldu.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bulunan Ereğli Kumyalı Plajı'na "mavi bayrak" verildi.

Merkezi Danimarka Kopenhag'da bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı, mayıs ayında 2023 Mavi Bayrak ödüllerini açıkladı.

Jüri heyeti, Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği çalışmalar sonucu Ereğli Kumyalı Plajı'na da "mavi bayrak" ödülü verdi.

Bu kapsamda Karamürsel ilçesindeki Ereğli Kumyalı Plajı, Kocaeli'nin 9. mavi bayraklı plajı oldu.

Plaja mavi bayrak verilmesi dolayısıyla düzenlenen törende Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ereğli Kumyalı Plajı'nın 33 kriteri yerine getirdiğini belirterek, bunun için büyük çaba sarf edildiğini söyledi.

Kocaeli'de Karadeniz sahilinde 7, Marmara sahilinde 2 olmak üzere 9 mavi bayraklı plaj bulunduğuna işaret eden Büyükakın, "Bir kere mavi bayrağı alıp oraya asmakla olmuyor. Tekrar tekrar bakılıyor. TÜRÇEV tarafından takip ediliyor." dedi.

Büyükakın, İzmit Körfezi'nde başlatılan dip çamuru temizliğine değinerek, denizin dibini temizlediklerini, oradan simsiyah balçık çamuru çıkarıldığını anlattı.

Toplam 8,5 milyon ton çamurun denizden çıkarılmasının planlandığını aktaran Büyükakın, "Bu çalışmaların ardından İzmit Körfezi'mizin uç noktalarından da denize girilecek. Bunu Çevre Bakanlığımızla birlikte yapıyoruz." diye konuştu.

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, ilçede yapılan çalışmalardan bahsederek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Mavi bayrağın göndere çekildiği program, deniz uçağının ve can kurtaran ekiplerinin gösterisiyle son buldu.

Törene, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, AK Parti İlçe Başkanı Sait Mete, Yeniden Refah Parti İlçe Başkanı Ali Osman Aydın, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve ilçe sakinleri katıldı.

Kocaeli'deki Miço Koyu ile Kerpe, Cebeci, Kumcağız, Bağırganlı, Kovanağzı, Seyrek ve Karamürsel Altınkemer plajları da mavi bayraklı plajlar arasında yer alıyor.