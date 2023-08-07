Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, TMO silosunda meydana gelen patlamada 2'si ağır olmak üzere 10 yaralı olduğunu açıkladı. Patlamanın buğday tozu sıkışması kaynaklı olduğu değerlendiriliyor. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli'deki patlamada yaralı sayısı 10'a yükseldi

Vali Seddar Yavuz: "Buğday tozu sıkışması kaynaklı patlama olduğunu değerlendiriyoruz"

KOCAELİ - TMO silosunda meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 2'si ağır 10 yaralının olduğunu belirterek, "Buğday tozu sıkışması kaynaklı patlama olduğunu değerlendiriyoruz. Hem denizden hem karadan tedbirlerimiz var. Gerekli tedbirleri alıyoruz" dedi.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 14.40 sıralarında TMO silosunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, KBRN, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

"Buğday tozu sıkışması kaynaklı patlama olduğunu değerlendiriyoruz"

Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 10 yaralının olduğunu, 2 yaralının da durumunun ağır olduğunu belirterek, "Buğday tozu sıkışması kaynaklı patlama olduğunu değerlendiriyoruz. Hem denizden hem karadan tedbirlerimiz var. Gerekli tedbirleri alıyoruz" dedi.

Muhtemel bir yangının çıkmaması için ekiplerin soğutma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Vali Yavuz, "Arkadaşlarımız soğutma çalışmalarına devam ediyor. Elbette elektrik aksamının zarar gördüğünü gördük. Yangının çıkmaması için her türlü tedbir alınıyor" diye konuştu.

"Can kaybı olmamasını temenni ediyorum"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Derince Limanı'ndaki Toprak Mahsülleri Ofisi'nin silolarında meydana gelen patlamada can kaybı olmamasını temenni ediyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Ekiplerimiz olay yerinde hızla müdahale ediyor ve güvenliği sağlamak için yoğun çaba gösteriyor. Hepimize büyük geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.