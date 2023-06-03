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Kocaeli'deki kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

Kocaeli'deki kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Kozluk Mahallesi'ndeki Seka Kültür Parkı'nda B.İ, henüz bilinmeyen nedenle B.D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.İ, B.D'yi bıçakla kalçasından yaraladı. Yaralı B.D, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Şüpheli B.İ, polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kozluk Mahallesi'ndeki Seka Kültür Parkı'nda B.İ, henüz bilinmeyen nedenle B.D. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.İ, B.D'yi bıçakla kalçasından yaraladı.

Yaralı B.D, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli B.İ, polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel

Kocaeli Güncel Haberler

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