Haberler

Kocaeli’de Yeni Balık Sezonu Başladı: İlk Mezat Yapıldı

Kocaeli’de Yeni Balık Sezonu Başladı: İlk Mezat Yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'de av yasağının bitmesiyle denize açılan balıkçılar, Ereğli Balık Hali'nde ilk mezadı gerçekleştirdi. Palamut, hamsi ve istavrit gibi balıklar açık artırmayla satılırken, balıkçılar bol ve bereketli bir sezon beklediklerini ifade etti.

Kocaeli'de av yasağının sona ermesinin ardından "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, Ereğli Balık Hali'nde yeni sezonun ilk balık mezadını gerçekleştirdi.

Balıkçılar, Karamürsel ilçesindeki Ereğli Sahili'nde hazırlıklarını tamamladıktan sonra dua ederek denize açıldı.

İzmit Körfezi'ni geçip Yalova açıklarında ağlarını denize bırakarak gece boyunca avlanan balıkçılar, sabaha karşı palamut, hamsi, mezgit, sardalya, tekir ve istavrit başta olmak üzere çeşitli balıklarla limana döndü.

Yapılan duanın ardından çalınan düdükle halde sezonun ilk mezadı başladı. Kasalara doldurulan balıklar açık artırma usulüyle satıldı.

Sezonun ilk avı sonrası, palamudun çifti 165-180, istavritin kasası 2 bin 500, hamsinin kasası 1300-1700, iri tekirin kasası 3 bin 500, ince tekirin kasası 2 bin 500, kırlangıcın kilosu 1000-1200, sardalyanın kasası 3 bin 500-4 bin, isparinin kasası 500-600, mezgitin kasası ise 3 bin-3 bin 500 liradan satıldı.

Büyükşehir Belediyesi Haller Şube Müdürü Ayhan Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tezgahların bol balık gördüğü bir sezon temennisinde bulundu.

Palamudun 2 senedir çok görülmediğine değinen Acar, "İnşallah bu sene bütün umutlar palamutta. Beklentimiz bu yönde tabii ama diğer balıkların da bol olmasını umuyoruz. Hamsi ve istavrit dediğimiz yerli balıkları da bereketiyle bekliyoruz." diye konuştu.

Balıkçı Hamdi Bineklioğlu da palamutta bol ve bereketli bir dönem beklendiğini belirterek, "Halkımızı mutlu edecek balıklar bunlar. Fiyatlar da çok uygun. Yeni balık sezonu Kocaeli'ye ve ülkemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Esnaf Beyhan Deniz Demirler ise ilk izleniminin palamut, hamsi, sardalya ve istavritin bol göründüğü yönünde olduğunu dile getirerek, "İnşallah tüm vatandaşlarımız bu sene doya doya balık yesin." dedi.

Kaynak: AA
Bakan Gürlek: Vatandaşlarımızın adalet erişimini kolaylaştıran 135 Alo Adalet hattını bugün açıyoruz

Vatandaşın şikayetleri sonuç verdi! Adalet Bakanı yeni dönemi başlattı
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi

Trafikte bir devir kapandı! Bugün sessiz sedasız devreye girdi
Türk mühendis “Ağır hasar var” diye uyarmış! Filo Jet'i Yunan'a tamir ettirmişler

Türk mühendis açık açık uyarmış! Faciada isyan ettiren Yunan detayı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı

TIR dorsesinden adliyeye! Bakın nereye kaçacakmış
ŞİÖ Zirvesi başladı! Liderler aile fotoğrafı çektirdi, gözler Erdoğan'ın kritik görüşmesinde

Zirve başladı! Gözler Erdoğan'ın kritik görüşmesinde
Her eve giren 36 yıllık markadan kötü haber! Gelirler düştü, konkordato ilan etti

Her eve giren 36 yıllık Türk markasından kötü haber
Uçak kalktı geliyor! Milli futbolcumuz Galatasaray'da

Uçak kalktı geliyor! Milli yıldızımız Galatasaray'a hayırlı olsun
Tartışma büyüyor! Gökçek tapu kaydını açtı, Ağırel dosya numarası verdi

Gökçek e-Devlet kaydını paylaştı, Ağırel dosya numarası verdi
Trabzonspor'daki kötü gidişin nedeni Salah mı? Taraftarlar ikiye bölündü

Trabzonspor kaybetti olan Salah'a oldu
'Para var huzur var' dedirten görüntü! İçinden Osimhen çıktı

"Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı