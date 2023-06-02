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Kocaeli'de evden ziynet eşyası ve para çalan 2 zanlı tutuklandı

Kocaeli'de evden ziynet eşyası ve para çalan 2 zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evden ziynet eşyası ve para çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evden ziynet eşyası ve para çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir evden 450 bin lira değerinde ziynet eşyası ile para çalındığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışma sonucunda şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, düzenlediği operasyonla F.A. ve S.Y'yi Gebze'de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kocaeli Gebze Güncel Haberler

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