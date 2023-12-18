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Kocaeli'de etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü

18 Aralık 2023 11:55 Güncelleme: 11:56 Abone Ol

Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü Kocaeli'de, sis nedeniyle İzmit Körfezi'nin bazı kesimlerinde görüş mesafesi azaldı. Sürücüler dikkatli ilerlerken, diğer bölgelerde ise açık ve güneşli bir hava hakim.