Üye Girişi
Haberler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Üreticilere Yüzde 50 Hibeli Karpuz Tohumu Desteği Verecek

Güncelleme:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, atıl durumdaki arazilerin tarıma kazandırılması ve üreticilerin alternatif ürünlere yönlendirilmesi amacıyla 'Alternatif Ürün Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi'ni hayata geçiriyor. Proje kapsamında çiftçilere yüzde 50 hibeli sertifikalı hibrit karpuz tohumu desteği verilecek. Başvuruların alınmaya başlandığı açıklandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üreticilere yüzde 50 hibeli karpuz tohumu desteği verecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, atıl durumdaki arazilerin tarıma kazandırılarak üreticilerin verimli, pazar değeri yüksek alternatif ürünlere ve yeni üretim tekniklerine yönlendirilmesi amacıyla "Alternatif Ürün Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi"nin hayata geçirildiği belirtildi.

Proje kapsamında çiftçilere yüzde 50 hibeli sertifikalı hibrit karpuz tohumu desteği verileceği bildirilen açıklamada, üreticilerden başvuruların alınmaya başlandığı aktarıldı.

Desteklerle meşhur Kandıra karpuzunun üretiminde de artış sağlanması ve atıl durumdaki arazilerin tarıma kazandırılmasının hedeflendiğine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çiftçiler, 2024 Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgeleriyle Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne, Kandıra ilçesinde ise Kandıra Belediyesi Yeni Hizmet Binası'na 22 Mart Cuma mesai bitimine kadar başvuruda bulunabilecek. Büyükşehir Belediyesinin daha önce çiftçilere sağladığı yüzde 50 hibeli karpuz tohumuyla Kocaeli genelinde 650 dekar karpuz tarlası desteklenmiş oldu. Kocaeli Büyükşehir, kendine has tadı ve kokusuyla Kandıra karpuzunda üretiminin artırılması ve ülke genelinde geniş pazara sahip olması için çalışmalarını sürdürüyor."

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum reklam harcamaları ne kadar? AK Parti ve CHP seçim kampanyalarına ne kadar harcadı? 2024 ANKET SONUÇLARI! İstanbul'u kim kazanacak? AK Parti'den son anket geldi Fundagül Demirkol kimdir? Türkiye İşçi Partisi Kırşehir Boztepe Belediye Başkan adayı Fundagül Demirkol kimdir? Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? Mehmet Tutal kimdir? AK Parti Konya- Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal kaç yaşında, nereli? Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli? Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title