Kocaeli'de beton mikseriyle çarpışarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
AA - Kadir Yıldız - Güncel
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde beton mikseriyle çarpışan otomobil devrildi, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
BAŞİSKELE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde beton mikseriyle çarpışan otomobil devrildi, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
D-130 kara yolu İzmit istikameti Yeniköy mevkisinde, O.Ç. yönetimindeki 41 AAT 785 plakalı beton mikseri ile S.Ç. idaresindeki 35 AFP 802 plakalı otomobil çarpıştı.
Savrulan otomobil, kaldırıma çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Kadir Yıldız - Güncel