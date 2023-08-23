Kocaeli'de 3 Bin 950 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Kocaeli'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, kaçak akaryakıt aktarımında kullanılan santrafüj ile 3 bin 950 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir araçta yapılan aramada 3 bin 950 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar yürütülüyor. Yapılan çalışmalar neticesinde İzmit ilçesinde bir araçta yapılan aramada kaçak akaryakıt aktarımında kullanılan santrifüj düzenek ile 3 bin 950 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Malzemelere el konulurken olayla ilgili araç sürücüsü hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ