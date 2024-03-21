Kocaeli'de Çocuklarını Boğarak Öldüren Baba Yargılanıyor

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2 çocuğunu boğarak öldürmekle suçlanan babanın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu. Sanık M.R. ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada savunma yapan sanık M.R, 14 yıldır evli olduğunu ancak eşiyle sürekli geçimsizlik yaşadığını söyledi.

Evini geçindirmek için gösterdiği çabalara rağmen eşinin sürekli kendisine hakaret ettiğini ileri süren M.R, olaydan önce almak istediği bir ev nedeniyle dolandırıldığını, o süreçte eşini memlekete gönderdiğini anlattı.

Sanık M.R, eşi döndükten sonra sorunlarının devam ettiğini dile getirerek, "Olay günü çocuklara ayakkabı ve telefon almak için evden çıktım. Çocuklar evde uyuyordu. Daha sonra bir çay bahçesine gittiğimi hatırlıyorum." dedi.

Çay bahçesinde gördüğü iki polisin yanına oturarak başından geçenleri anlatmaya çalıştığını belirten M.R, "Sonra kendimi karakolda buldum. 5-5,5 ay Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıklar Hastanesinde kaldım. Akabinde cezaevine gönderildim. Çocuklarımı öldürdüğümü hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.

Memleketi Mardin'de olduğu için SEGBİS aracılığıyla dinlenilen çocukların annesi M.R. de sanığın, hakkındaki beyanlarına katılmadığını, kocasının evlilik süresince kendisine hep kötü davrandığını söyledi.

Olay günü öğleye kadar uyuyan oğlunu okul çıkışı alıp eve getirdiğini kaydeden M.R, şöyle konuştu:

"Sanık o esnada dışarıdaydı. Bana mesajla oğlumu hazırlamamı, tıraşa götüreceğini söyledi. Bir süre sonra eve geldi ve alıp götürdü. Saat 17.00 civarında kızım da kurstan çıkacaktı. Eve gelmeyince merak ettim. Sanığa mesaj atıp sordum. Kızımın yanında olduğunu, birlikte İzmit'e gittiklerini söyledi. Devam eden süreçte kızım eve gelmeyince birkaç kez sordum. En sonunda Yunus Emre'nin telefonunun şarjının bittiğini, kendi telefonunun da kapanacağını söyledi. Olayı polisler kapıya gelince öğrendim."

Sanığın annesi Y.B. ise olay günü Antalya'da olduğunu, bu nedenle görgüye dayalı bir bilgisinin olmadığını ifade etti.

Gece 12.00 gibi gelininin aradığını ve M.R'nin nerede olduğunu sorduğunu belirten Y.B, "Sonra da polis aradı. Oğlumu sahilde dengesiz davranışlar yaparken bulmuşlar. Eve girmek için izin istediler. Sonra gelinim arayarak oğlumun, torunlarımı boğduğunu söyledi. Oğlum ve gelinim arasında geçimsizlik vardı." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumundan rapor istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 23 Mart 2023'te polis ekipleri, Tütünçiftlik Sahili'nde kimlik kontrolü için durdurdukları M.R'nin, "Çocuklarımı cennete gönderdim." şeklinde söylemlerde bulunması üzerine Esentepe Mahallesi Şehit Bilge Varlı Sokak'taki eve gitmişlerdi.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Yağmur R. (13) ve Yunus Emre R'nin (10) hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan baba M.R. tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "üstsoy veya altsoydan birine ve çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan her iki çocuk için ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.