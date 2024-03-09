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KMÜ'de Kadın ve Adalet Konferansı Gerçekleştirildi

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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Dil ve Kültür Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen 'Kadın ve Adalet' konferansı gerçekleştirildi. Konferansta, kadınların toplumsal hayatta önemli bir rol oynadığı vurgulandı ve kadın hakları konusunda Türk hukuku mevzuat kaynaklarından bahsedildi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Dil ve Kültür Öğrenci Topluluğu tarafından "Kadın ve Adalet" konferansı gerçekleştirildi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Mahmut Baykan, Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda, ülkenin gelişmesinde büyük katkıya sahip olan kadınların, toplumsal hayatın temel yapı taşını oluşturduğunu, tarih boyunca ülkeyi ileriye taşıyıp her alanda mücadele ettiklerini belirtti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 1.Hukuk Dairesi Başkanı Zehra Öksüzoğlu ise 8 Mart Dünya Kadınlar Gününün tarihsel süreci, yargıda kadın olmak, kadın hakları konusunda Türk hukuku mevzuat kaynaklarından bahsetti.

Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hasibe Ceyhan da kadınların her türlü fiziksel ve ruhsal şiddetten bir an önce kurtulması için hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Konferansa, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim ile eşi Hatice Sarıibrahim, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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