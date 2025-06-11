KKTC'li Bakan Gardiyanoğlu Bakü'de "Orta Koridor 360" etkinliğinde konuştu Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nde Kıbrıs Türklerinin mutluluk gözyaşı döktüğünü belirterek, "Artık birleşme vaktidir. Tüm Türk topraklarının birleşme vaktidir. Bizim en büyük görevimiz bu olmalıdır." dedi.

Gardiyanoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aile ve Sosyal Politikadan Sorumlu 2. Bakanlar Toplantısı kapsamında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "Orta Koridor 360: Jeopolitikten Dijital Dönüşüme, Aileden Yeşil Kalkınmaya" temalı yan etkinlikte konuştu.

Türk devletlerinin aynı kaderi paylaştığını, tarih boyunca aynı düşmanlarla mücadele ettiğini söyleyen Gardiyanoğlu, Türk milletinin en büyük gücünü aile yapısından aldığını belirtti.

Gardiyanoğlu, "Dünyanın dört bir tarafındaki tüm Türkler binlerce yıldır gücünü ailesinden alıyor. Türk annesi, savaşa gönderdiği evladı şehit olursa, 'vatan sağ olsun' der. Bunu başka hiçbir milletin kadını söyleyemez. Onun için Türk kadınının yeri her zaman başımızın üstüdür." şeklinde konuştu.

Dünyadaki Türklerin bilinçli şekilde aralarına başka ülkeler sokularak birbirinden ayrı bırakıldığını söyleyen Gardiyanoğlu, " Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nde Kıbrıs Türkleri mutluluk gözyaşı döktü. Artık birleşme vaktidir. Tüm Türk topraklarının birleşme vaktidir. Bizim en büyük görevimiz bu olmalıdır. Zengezur Koridoru açıldığında dünyadaki Türkler birleşecektir. Bunu sağlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Gardiyanoğlu, Türk devletlerinin ekonomik olarak da güçlenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Anavatanımız Türkiye'ye hem can hem gönül borcumuz var. 50 yıldır izolasyon altında olan, tanınmayan bir ülkenin bakanı olarak bugün bu masada oturuyorum. Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olmamızı kabul eden tüm üye ülkelere teşekkür ediyorum. Anavatan Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Macaristan'dan yetkililer yer aldı.