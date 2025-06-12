KKTC Ekonomi Bakanı Amcaoğlu, Azerbaycan'da İşbirliği İmkanlarını Görüştü

KKTC Ekonomi Bakanı Amcaoğlu, Azerbaycan'da İşbirliği İmkanlarını Görüştü
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KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Bakü'de Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği (ATİB) ile bir araya geldi. Yatırım fırsatlarını paylaştı ve KKTC'nin hedeflerini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, temaslarda bulunmak için geldiği Bakü'de, Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği (ATİB) Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Amcaoğlu, Azerbaycan ziyareti kapsamında ATİB'i ziyaret etti.

ATİB Başkanı Mürsel Rüstemov ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüşen Amcaoğlu'na Azerbaycan'da iş imkanları, Azerbaycanlı iş insanlarının KKTC'ye yatırım olanakları anlatıldı.

Bakan Amcaoğlu da KKTC'deki iş olanaklarını, ekonomiyi büyütmek için belirlenen hedefleri iş insanlarıyla paylaştı.

Ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Amcaoğlu, Azerbaycan devletinin ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in KKTC'ye desteğini çok önemsediklerini söyledi.

Amcaoğlu, KKTC'de üretici ve yatırımcılar için altyapı oluşturduklarını belirterek, "2030'a kadar, yılda en az 4 milyon turiste, 50 bin yatak sayısına, 21 üniversite ile 150 bin öğrenciye ulaşma hedefimiz var." dedi.

"Azerbaycan-KKTC-Türkiye iş insanlarının kucaklaşması için buradayız." diyen Amcaoğlu, Azerbaycanlı iş insanlarını KKTC'ye davet etti.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
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