Tatar ve Şimşek'ten KKTC için Güçlü İş Birliği Vurgusu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştü.

Tatar, resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye gelen Bakan Şimşek'i Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinde kabul etti.

Kabulde, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Maliye Bakanı Özdemir Berova ve diğer yetkililer de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yakın bir gelecekte daha güçlü bir konuma geleceğine olan inancını belirterek, "Türkiye Yüzyılı"nın KKTC'ye önemli etkisinin olacağını vurguladı.

Tatar, KKTC olarak bazı sıkıntılarının olduğunu ancak mücahit bir halk olarak Türkiye'nin desteği ile geleceğe emin adımlarla yürüdüklerini kaydederek, ziyaretinden dolayı Şimşek'e teşekkür etti.

Bakan Şimşek de Türkiye'nin hemen her konuda KKTC'nin yanında olduğuna dikkati çekerek, KKTC'nin geleceğinin ve Kıbrıs konusunun Türkiye'de siyaset üstü olduğunu söyledi.

KKTC'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Şimşek, yeni Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinin, adaya yakışır bir kompleks olduğunu vurgulayarak, "hayırlı olsun" dileklerinde bulundu.

Şimşek, KKTC'nin geleceğinin dayanışma ve güçlü birliktelik olduğunun altını çizerek, "Hep birlikte çok daha güçlü bir gelecek inşa edeceğiz." diye konuştu.