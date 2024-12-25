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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Grand İsias Otel Davasına İstinaf Başvurusu Yapacak

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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Adıyaman'da görülen Grand İsias Otel davasında verilen karar sonrası istinaf başvurusu yapacaklarını açıkladı. 6 sanığa hapis cezası verilirken, 5 sanık beraat etti. Aileler, adalet mücadelesini sürdüreceklerini belirtti.

HABER: Mehmet Duran ÖZKAN - Mehmet OFLAZ

(ADIYAMAN) - KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Grand İsias Otel davasında verilen kararı istinafa taşıyacaklarını açıkladı. Üstel, "Hedeflediğimiz adalet tecelli edene kadar yolumuza devam edeceğiz. Bu dava burada neticelendi ama bizim işimiz henüz bitmedi" dedi. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ise "Bu mahkeme heyeti olası kastı görmediyse, bir üst mahkeme görecektir. Çocuklarımıza bir söz verdik. Bu sözü de tutacağız. Biz mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde KKTC'li sporcuların ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişiye mezar olan Grand İsias Otel davasının karar duruşması yapıldı. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 6 sanığa "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 7 yıl ile 17 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. 5 sanık ise beraat etti.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC Baro Başkanı Hasan Esendağlı ve aileler, karar duruşması sonrası Adıyaman Adliyesi önünde açıklama yaptı. KKTC Başbakanı Üstel, "6 Şubat'ta ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşadığımız asrın felaketinden sonra hep Adıyaman'da olduk. Bugün altıncı kez Adıyaman'dayız. Öncelikle adalet tecelli etti. Otel sahipleri hedeflediğimiz cezayı tam almadılar. Buna rağmen İsias Otel'in yapımında olanlara ceza uygulaması yapılmıştır. Bu bizleri kısmen de olsa mutlu etmiştir. Gerekçeli karar açıklandıktan sonra istinafa başvuracağız. Vicdanları rahat ettirene kadar takip edeceğiz. Hedeflediğimiz adalet tecelli edene kadar yolumuza devam edeceğiz. Bu dava burada neticelendi ama bizim işimiz henüz bitmedi" diye konuştu.

"Biz mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz"

KKTC Baro Başkanı Hasan Esendağlı, mahkeme sonucunda 6 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan mahkum edildiğini, 5 sanığın ise beraat ettiğini belirtti. Esendağlı, mahkeme heyetinin sanıklardan Ahmet Bozkurt'a 17 yıl 17 ay 7 gün, Mehmet Fatih Bozkurt'a 15 yıl 28 ay 28 gün, Erdem Yıldız'a 17 yıl 17 ay 7 gün, Hasan Aslan'a 15 yıl 16 ay 20 gün, Halil Bağcı'ya 7 yıl 16 ay ve Mehmet Güncüoğlu'na 7 yıl 16 ay hapis cezası verdiğini belirtti. Esendağlı, "Sanık Hasan Aslan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmedildi" dedi.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı ve İsias Otel'de yaşamını yitiren Selin Karakaya'nın annesi Ruşen Yücesoylu Karakaya da şöyle konuştu:

"Bunlar ilk cezaları… İçerideler, içeride olmaya devam edecekler. Aileler olarak evimize döndüğümüzde avukatlarımızla tekrar toplantı yapıp gereken adımları atacağız. Şu ana verebilecekleri en yüksek cezayı verdiler. Bu mahkeme heyeti olası kastı görmediyse, bir üst mahkeme görecektir. 'Gün yüzü görmesinler' dedik, görmeyecekler. Çocuklarımıza ve sevdiklerimize bir söz verdik. Bu sözü de tutacağız. Biz mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz."

(SON)

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Grand İsias Otel Davasına İstinaf Başvurusu Yapacak
Kaynak: ANKA / Güncel
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