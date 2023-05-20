Kız meselesinden çıkan kavgada darp edilen lise öğrencisi hayatını kaybetti

Feci şekilde darp edilerek hayatını kaybeden lise öğrencisi göz yaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kız meselesi sebebiyle 5 gün önce çıkan kavgada 3 kişi tarafından feci şekilde darp edilen lise öğrencisi Kıvanç Uman hayatını kaybetti. Tabutu çiçeklerle donatılan 16 yaşındaki Kıvanç, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olay, 15 Mayıs tarihinde Kemalpaşa Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki lise öğrencisi Kıvanç Uman ile ismi öğrenilemeyen bir şahıs arasında kız meselesi sebebiyle kavga çıktı. Çıkan kavgaya 2 kişi daha müdahil oldu. 3 kişinin darbeleri ile yere yığılan Kıvanç ağır yaralandı. Olaya karışan 3 kişi ise kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumunun ağır olan Uman, İstanbul'a sevk edildi. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 2 gün önce beyin ölümü gerçekleşen Kıvanç, dün hayatını kaybetti. Ailesi tarafından teslim alınan Uman'ın bugün İzmit Kozluk Cami'nde cenaze namazı kılındı. Tabutu çiçeklerle donatılan Kıvanç, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.