Kırşehir Şehit Aileleri Derneği, Şehitler Ağacı'na 1310 Kırşehirli şehidin isimlerini ekledi

Kırşehir Şehit Aileleri Derneğince yaptırılan "Şehitler Ağacı"na, farklı cephe ve savaşlarda şehit olan 1310 Kırşehirli şehidin adlarının yazıldığı künyeler takıldı.

Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, Kent Park'taki Şehitler Ağacı yanında düzenlenen etkinlikteki konuşmasında, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle 2021 yılında hazırlanan "Vatan Kalesinden Cennete Uçanlar Projesi"ni geliştirdiklerini söyledi.

Kent Park girişindeki "Şehitler Ağacı"na farklı bölgelerdeki savaşlarda şehit olan Kırşehirli 1310 şehidin isimlerinin yazılı künyeleri astıklarını anlatan Kılıçaslan, "Bu ağacı oluştururken ilk olarak Kırşehirli 193 şehidimizin künyelerini asmıştık. Bunu geliştirerek Çanakkale, Sarıkamış, Balkan Savaşı, Filistin ve Irak cepheleri ile Azerbaycan'da şehit olan Kırşehirli şehitlerimizi de ekledik. Toplam 1310 künyeyi Şehitler Ağacı'na asarak şehitlerimizin isimlerini daima yaşatacağız." dedi.

Kılıçaslan, anıt ağacını Kırşehirli şehitlerin isimleriyle yeşerteceklerini ifade etti.

Künyelerin paslanmaz çelikten yapıldığını anlatan Kılıçaslan, "Burada uzun ömürlü olması ve devamlı yaşatılması için ayarlandı. Üzerlerine şehitlerimizin isimleri yazıldı. Amacımız, şehitlerimizin hiçbir zaman unutulmaması ve sahip çıkılması. Bu anlamda çalışmalar yapıyoruz. Şehitlerimizin isimlerini yaşatmaya her zaman devam edeceğiz." diye konuştu.