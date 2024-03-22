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Kırşehir İl Özel İdaresi Köy Yollarında Bakım ve Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor

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Kırşehir İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, yol ve ulaşım ekiplerinin il genelindeki köylerin bağlantı yollarında düzenleme çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Daha iyi ulaşım imkanı için çalışmaların devam ettiği aktarılan açıklamada, ulaşımda oluşabilecek aksaklıkların önüne geçilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Kırşehir İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez ve ilçelere bağlı köy yollarının bakım onarım çalışmaları devam ediyor. İdaremiz ekipleri, bozulan köy yollarımızda yama çalışması, şev temizlik çalışması, stabilize yollarda kumlama ve onarım çalışması ile eskiyen işaret levhaları ve tabelaların değiştirilmesi çalışmalarını titizlikle yürütüyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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