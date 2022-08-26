Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırşehir haber: Ahilik Haftasına hazırlanılan Kırşehir'de, 'Ahi Evran, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli' heykelleri parçalandı

Güncel Haberler

Kırşehir haber: Ahilik Haftasına hazırlanılan Kırşehir'de, 'Ahi Evran, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli' heykelleri parçalandı

Kırşehir gelişmesine göre Kırşehir'de 35.'si düzenlenecek olan Ahilik Haftası kutlamaları öncesinde Ahi Evran, Yunus Emre ve Hacı Bektaş'ın heykelleri kırıldı.

Kırşehir'de 35.'si düzenlenecek olan Ahilik Haftası kutlamaları öncesinde Ahi Evran, Yunus Emre ve Hacı Bektaş'ın heykelleri kırıldı. Geçtiğimiz günlerde de Kaman ilçesinde Merhum Neşet Ertaş'ın büstü de kimliği belirsiz kişilerce kırılmıştı.

Kırşehir'e Kayseri tarafından girildiğinde göze çarpan eski adıyla 'Barış' parkı olarak bilinen bölgede yaşayışlarıyla iz bırakan Ahi Evran, Yunus Emre ve Hacı Bektaşi Veli'nin heykelleri simgeleniyordu. Kırşehir'de mülkiyeti Kırşehir Belediyesine ait olan ve şehrin Kayseri tarafından girişinde yer alan tasavvuf alimlerinin heykellerinin başları; kimler tarafından, ne zaman parçalandığı bilinmiyor. Geçtiğimiz yıl Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, 2021 yılı boyunca Ahi Evran Veli, Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli'nin tanıtımını yapacaklarını belirtmişti. Eski adıyla 'barış parkı' olarak bilinen yer metruk halde bırakıldı. Barış parkı alanında bulunan bazı vatandaşlar; Kırşehir'de kültürün böyle olduğunu, yöneticiler ve halkın değerlerine sahip çıkmadığını söyledi.

(Enderhan Öz - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hacı Bektaş Yunus Emre Ahi Evran Kırşehir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title