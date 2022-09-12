Kırşehir gündem haberleri... Kırşehir'de yeni eğitim öğretim yılı başladı Güncel Haberler Gelen Kırşehir haberine göre Kırşehir'de, 209 okulda 45 bin 110 öğrenci 2022-2023 eğitim öğretim yılına başladı. Kırşehir'de, 209 okulda 45 bin 110 öğrenci 2022-2023 eğitim öğretim yılına başladı. Vali Hüdayar Mete Buhara, yeni eğitim yılı nedeniyle Borsa İstanbul Zernişan Vakkas İlkokulunu ziyaret etti. Sınıfları gezerek öğrencilerin heyecanlarına ortak olan Buhara, çeşitli tavsiyelerde bulundu, okul idarecilerinden çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Ziyarete eşlik eden İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan da il genelinde 209 okulda 45 bin 110 öğrencinin yeni eğitim yılına başladığını ifade etti. Güncel Kaynak: AA / Abdullah Yıldız Borsa İstanbul Mete Buhara Kırşehir Güncel Haberler

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