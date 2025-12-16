Kırşehir'de öğrencilere Türkiye'nin yerli otomobili Togg tanıtıldı

Kırşehir'de öğrencilere, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, tanıtıldı.

Ticaret İl Müdürü İsmail Güner, bir iş insanına ait Togg'u, "Yerli malı yurdun malı, herkes Togg'u kullanmalı" sloganıyla öğrencilerle buluşturdu.

Cumhuriyet İlkokulu'nda yapılan "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası"nda öğrenciler, okul bahçesine getirilen Togg'u dikkatli şekilde inceledi.

Sırayla yerli ve milli aracın direksiyon koltuğuna geçen öğrenciler, fotoğraf çektirdi.

Güner, hafta kapsamında öğrencileri yerli araç Togg ile buluşturduklarını belirterek, onlar için farklı bir heyecan ve mutluluk yaşadıklarını ifade etti.

Öğrencilerin Türkiye'nin gurur kaynağı yerli otomobilin özellikleri ve tasarımı hakkında bilgi alarak meraklarını giderdiğini anlatan Güner, öğrencilerin aracı çok beğendiğini kaydetti.