Kırşehir'de Minik Ahiler Masal Yazıyor

Kırşehir'de ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin, yaşadıkları bazı olaylardan esinlenerek kendi hayal dünyalarını da katıp yazdıkları masallar, "Minik Ahiler Masal Yazıyor" adıyla kitaplaştırıldı.

Öğretmen Bedia-Köksal Güler İlkokulu dördüncü sınıftaki 30 öğrenci, öğretmenlerinin okuduğu masallardan etkilenince kendileri de masal yazmak istedi.

Öğrenciler, sınıf öğretmeni Hava Tekin'in desteğiyle kendi yaşantılarından, gördükleri bazı olaylardan, ailelerinden esinlenerek kurguladıkları masalları kaleme aldı.

Yazılan masallar, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen ile görüşülerek, "Minik Ahiler Masal Yazıyor" adlı kitapta bir araya getirildi.

Sınıf öğretmeni Hava Tekin, AA muhabirine, masallardan tat alan öğrencilerin yazmaya karar vermesiyle çok mutlu olduklarını vurguladı.

Bazı öğrencilerin masalları, kendi hayat hikayelerinden esinlenerek yazdığını aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"Masal yazmak sanıldığı gibi kolay değil. Onların hayal dünyalarına göre nasıl masal yazacaklarını anlattık, derslerimizde onların masallarını dinledik. Olmayan yerleri arkadaşlarıyla hep beraber değiştirdik, sonunda çok güzel bir eser elde ettik. Öğrencileri bilgisayarın başından uzaklaştırıp önce okumaya sonra da yazmaya sevk ettiğimiz için çok mutluyuz. Onları sanal dünyadan uzaklaştırıp, kendi hayal dünyalarının o güzel kapısını açmalarını sağladık. Kitaplara olan bakış açıları değişti. Sevdiler, okudular, daha çok yazdılar. Onlarla gurur duyuyorum."

Öğrencilerinin anasınıfı ve alt sınıf öğrencilere de örnek olacağını belirten Tekin, "Minik öğrenciler, kendilerinden daha minik olan öğrencilere masallarını okuyacaklar. Anasınıfı ve birinci sınıf öğrencilerine masallarını anlatacaklar ve onlara da bu büyülü dünyanın kapısını açacaklar." ifadelerini kullandı.

"Şu ana kadar 9-10 masalım var"

"Bereket ve Mutluluk Getiren Kuşlar" masalını yazan Nehir Aktaş da kendini çok iyi hissettiğini ve mutlu olduğunu anlatarak, "İlk bunu yazdım, sonra başka masallar da yazmaya karar verdim. Şu ana kadar 9-10 masalım var. Bunları evde saklıyorum. 100-150 masal olunca bunları bastırmayı, kendime ait bir masal kitabımın olmasını çok istiyorum." dedi.

"Biçerci Davut" masalını yazan Davut Batuhan Tokgöz ise babasının biçerdöver işi yaptığını belirterek, masalında, "Davut yoksulmuş ve biçer sürermiş. Biçer sürerken tarlada önüne birden fare çıkmış ve o da biçeri durdurup fareyi kurtarmış. Bir de padişahın kolyesi kaybolmuş. Kaybolan kolyeyi de o fare bulmuş ve Davut'a vermiş. Sonra Davut, kolyeyi alıp padişaha götürmüş. Padişah da kız kardeşi ile Davut'u evlendirmiş, 40 gün düğün yapmışlar." satırlarını kaleme aldığını anlattı.

Babası gibi kendisi de boş zamanlarında davul çalan Bilal Aslan da "Masalımda bir baba çocuğuna davul alıyor ama nasıl çalınacağını öğretmiyor. 23 Nisan bayramında herkes bir alet çalıyor ama o çocuk bilmediği için çalamıyor. Tam o bayramda davul kendi kendine çalmaya başlamış. Eve gittiğinde ise babası ağlayarak çocuğuna sarılmış, davulu öğretmediği için özür dilemiş." ifadelerini kullandı.

"Deniz Kızı" masalını yazan Asya Güngör ise öğretmeninin anlattığı masallardan çok etkilendiğini, yazmaya karar verdiğini, öğretmeninin evlere kadar gelerek aileleriyle birlikte masalı okuduğunu söyledi.