Kırşehir'de ahilik geleneklerine uyan esnafa 'Üstün Hizmet Belgesi' verildi

Kırşehir'de 39. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında ahilik geleneklerine uyan 10 esnafa "Üstün Hizmet Belgesi" verildi.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Vali Murat Sefa Demiryürek, ahiliğin başkentinin Kırşehir olduğunu söyledi.

Ahi Evran'ın doğru, dürüst, ilkeli, kaliteli ve ahlaklı çalışmayı merkeze alan birçok prensibiyle esnaf ve sanatkarları yetiştirdiğini vurgulayan Demiryürek, ahiliğin kent için çok büyük bir değer olduğunu dile getirdi.

Demiryürek, Kırşehir'in sahip olduğu kültür ve medeniyet mirası ile öne çıktığını, herkesin bununla gurur duyması gerektiğini belirtti.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan da yapılan yatırımlarla kentin çehresinin değişmeye devam ettiğini ve vatandaşlar için yeni hizmetlerin süreceğini kaydetti.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk ise Ahilik Haftası kutlamalarının festival havasında devam ettiğini ve herkesin etkinliklere katılmasını beklediklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından kentteki farklı odalardan seçilen 10 esnafa, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından gönderilen "Üstün Hizmet Belgesi" takdim edildi.

Programa, daire amirleri, oda başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda esnaf katıldı.

Kaynak: AA