Kırşehir Dağcıları Yıpranan Bayrağı Değiştirdi

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Dağcılık Kulübü üyesi dağcılar, Bayraktepe'deki yıpranan Türk bayrağının yenisini göndere çekti.

Dağcılar, merkeze bağlı Çayağzı köyünde 1610 rakımlı Bayraktepe'nin zirvesinde bulunan ve iklim koşullarına bağlı yıpranan bayrağı değiştirmek için 3 metreye 4,5 metre ebadındaki bayrak ile diğer malzemeleri yanlarına alarak zirveye tırmandı.

Kuvvetli rüzgar ve aralıklarla devam eden kar yağışı altında yaklaşık 2 saat süren çalışmayla yıpranan bayrak ve halatı değiştirildi.

Dağcılar, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra yeni bayrağı göndere çekti.