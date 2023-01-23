Kırsal mahalleye 112 Acil Sağlık İstasyonu yaptırıp, babasının vasiyetini yerine getirdi

MANİSA'da yaşayan Avukat Cennet Korkmaz (42), babasının asiyetini yerine getirip Turgutlu ilçesinin kırsal Akçapınar Mahallesi'ndeki 32 yıldır atıl durumda bulunan, eski sağlık evini, 300 bin lira harcayıp yenileyerek, mobilyalarını da alıp 112 Acil Sağlık İstasyonu'na dönüştürdü.

MANİSA'da yaşayan Avukat Cennet Korkmaz (42), babasının asiyetini yerine getirip Turgutlu ilçesinin kırsal Akçapınar Mahallesi'ndeki 32 yıldır atıl durumda bulunan, eski sağlık evini, 300 bin lira harcayıp yenileyerek, mobilyalarını da alıp 112 Acil Sağlık İstasyonu'na dönüştürdü. Sağlık İstasyonu'nun bir hafta içinde hizmete hazır hale gelmesinin hedeflendiği bildirildi.

Manisa'da Avukat Cennet Korkmaz (42), 15 yıl önce kardeşi Nihat Korkmaz'ı (26) trafik kazasında, 8 yıl önce de annesi Elif Korkmaz'ı (57) mide kanserinden kaybetti. Avukat Korkmaz'ın babası Yahya Korkmaz da geçen yıl 14 Ekim'de kan kanserinden öldü. Avukat Cennet Korkmaz, babasının vasiyetini yerine getirip, baba ocağının bulunduğu Turgutlu ilçesinin kırsal Akçapınar Mahallesi'ndeki 32 yıldır atıl durumda bulunan, tek katlı, 4 odalı, eski sağlık evini, 40 gün içinde 112 Acil Sağlık İstasyonu'na dönüştürmek için Manisa Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü ile bir süre önce protokol imzaladı. Korkmaz, 300 bin lira harcayarak tüm binayı yenileyip, mobilyalarını aldı. Sağlık İstasyonu'nun bir hafta içinde tamamlanarak hizmete hazır hale getirileceği bildirildi.

Akçapınar Mahallesi Muhtarı Ekrem Hayri Türk de Avukat Korkmaz'a teşekkür edip, "Turgutlu'ya 12 kilometre mesafede, ilçenin son mahallesiyiz. 112 Acil sağlık İstasyonu isteğimizi sağlık müdürümüzle daha önce talep etmiştik. Avukat Cennet Korkmaz kardeşimiz, babasının vasiyeti olarak burayı 112 Acil Sağlık İstasyonu yapabileceğini söyledi. Çok mutluyuz, burası herkese can verecek. Mahallemizin büyük bir eksikliği giderildi" diye konuştu.