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Kırklareli Valisi: Bu Yıl Düzensiz Göçle Yoğun Mücadele Ediliyor

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Kırklareli Valisi Birol Ekici, düzensiz göçle mücadelede alınan önlemleri ve yapılan çalışmaları açıkladı. Ekici, şehirdeki asayiş olaylarının büyük bir kısmının düzensiz göçle ilgili olduğunu belirtti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, bu yıl düzensiz göçle çok daha yoğun bir şekilde mücadele edildiğini bildirdi.

Vali Ekici, Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, Kırklareli'nin, asayiş ve güvenliği çok yüksek bir şehir olduğunu söyledi.

Ekonomisi güçlü, toplumsal refahı yüksek ve yaşanılması arzu edilen şehirler arasında Kırklareli'nin ilk sıralarda yer aldığını ifade eden Ekici, bu konuda standardın korunmasına yönelik emniyet, jandarma ve sahil güvenliğin önemli görevler yaptığını belirtti.

"Düzensiz göçle gece gündüz mücadele ediliyor"

Düzensiz göçle mücadeleye yönelik ciddi önlemler alınarak, yoğun çalışmaların yürütüldüğünü anlatan Ekici, ekiplerin gece gündüz denetimlerini sürdürdüğünü belirtti.

Çalışmaların 66 ayrı asayiş noktasında devam ettiğini aktaran Ekici, şunları kaydetti:

"Şehrimizin önemli asayiş olayı düzensiz göç meselesidir. Bu yıl düzensiz göçle çok daha yoğun bir şekilde mücadele ediyoruz. Bugün itibariyle şehrimizde 66 noktada sabit ve seyyar kontrol noktalarımız var. Kırklareli'ni geçilmez bir şehir haline getirdik. Hepimizin bildiği üzere geçmiş yıllarda ortalıkta dolaşan göçmenlerin artık hiçbirisinden eser kalmadı.

Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezimizde özellikle hamile olanlar, çocuklu olanların iş ve işlemlerinin çok daha hızlı yapılabildiği, deportlarının çok daha hızlı yapılabildiği, kendi ülkelerine geri gönderilebildiği, sevk edildiği merkezi oluşturduk."

Ekici, uyuşturucuyla mücadele hakkında da bilgi verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Birol Ekici Kırklareli Güvenlik Göçmenler 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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