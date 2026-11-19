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Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Vize Spor Kulübünün dayanışma ve yardımlaşma programına katıldı.

Programda konuşan Balaban, sporun gençlerin gelişimi ile toplumsal birlik ve beraberliğin güçlenmesindeki önemine dikkati çekti.

Vize Spor Kulübü'nün başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulunan Balaban, kulüp yönetimine, teknik heyete, sporculara ve emeği geçenlere teşekkür ederek başarı diledi.

Şehit piyade er Yayla, şehadetinin yıl dönümünde anıldı

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, şehit piyade er Hasan Yayla'nın şehadetinin yıl dönümünde ağabeyi Hüseyin Yayla'yı evinde ziyaret etti.

Ziyarette Özderin'e, İlçe Emniyet Müdür Vekili Deniz Eriş, İlçe Jandarma Komutanı Abidin Özsarı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Koray Toska, İlçe Müftüsü Mehmet Melik Özkan ve Osmancık Köyü Muhtarı Süleyman İnal eşlik etti.

Hane ziyaretinin ardından şehidin kabri başında Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

Piyano ve gitar kursu açılacak

Pınarhisar Belediyesince piyano ve gitar kursları açılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kurslara 7-29 yaş arası vatandaşlar katılabilecek.

Kurs başvurularının 21 Kasım Cumartesi günü sona ereceği aktarılan açıklamada, kurs başvurularının Pınarhisar Z Kütüphanesinde alındığı bildirildi.

Kaynak: AA