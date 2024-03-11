Kırklareli'nde Ramazan Ayının İlk Gününde En Uzun Oruç Tutuldu

Ramazan ayının ilk gününde en uzun orucun tutulduğu kentlerden Kırklareli'nde niyetli vatandaşlar ilk iftarını yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan hesaplamalara göre Kırklareli'nde yaşayan vatandaşlar 13 saat 23 dakika oruç tuttu.

Bazı vatandaşlar otogarda düzenlenen iftar programına katıldı.

Ezan okunması sonrası vatandaşlar oruçlarını açtı.

Burada iftar yapan vatandaşlardan Sezgin Çelik, AA muhabirine, Kırklarelililer olarak uzun saatler oruç tutmaya alışkın olduklarını söyledi.

Oruç tutmanın huzur verdiğini dile getiren Çelik, "Bugün Türkiye'de en uzun oruç tutulan illerden biri Kırklareli'nde olmaktan heyecanlıyım. Orucumuzu tuttuk ve vatandaşlarla beraber açıyoruz. Bu sofrada zengin, fakir herkes var." dedi.